Der auf Privatjet-Reisen spezialisierte Reiseveranstalter Travelcoup Deluxe hat sein Angebot um Kreuzfahrten mit der Yacht Emerald Azzura erweitert.

Travelcoup Deluxe bietet die An- und Abreise mit dem Privatjet im Rahmen exklusiver Yacht-Kreuzfahrten mit Emerald Cruises an. Die Yacht gehört Emerald Cruises und damit zur Scenic Group. An Yacht-Reisen nehmen weniger Passagiere teil, was für die Gäste mehr Freiraum und Privatsphäre bedeutet. Dies sei ein Grund, weshalb Travelcoup die Yacht-Reisen ins Portfolio genommen habe.An Bord der 110-Meter-langen Emerald Azzurra finden rund 100 Gäste Platz. Die meisten der 50 Kabinen und Suiten verfügen über einen Balkon. Der Service an Bord der Yacht ist vergleichbar mit dem auf klassischen Kreuzfahrtschiffen oder dem eines Fünf-Sterne-Hotels. So verfügt die Yacht beispielsweise über mehrere Bars und Restaurants, einen Spa-Bereich mit Sauna und Friseur sowie einen Infinity-Pool am Heck.Im kommenden Frühjahr starten die ersten Reisen an Bord der Emerald Azzurra im Mittelmeer, beispielsweise eine Tour mit zehn Nächten ab Rom rund um Malta und Sizilien oder ab Dubrovnik eine sieben Nächte umfassende Reise die Adria hinunter nach Athen.Die Reisen beginnen für die Passagiere am gewünschten Abflughafen; in Deutschland sind dies München und Hamburg, in der Schweiz Zürich sowie Genf und in Österreich Wien. Nach der Landung erwartet die Gäste der Transfer zum Hafen. Nach der Ausschiffung am Ende der Kreuzfahrt treten die Gäste ihren Rückflug im Privatjet an.Im Reisepreis enthalten sind die Flüge im Privatjet, die Transfers zur Yacht beziehungsweise zum Flughafen sowie die Kreuzfahrt. An Bord der Yacht genießen die Passagiere Vollpension.Die Emerald Azzura sticht am 28. Januar 2022 mit der achttägigen Route "Best of the Red Sea" in See. Das erste von drei Schwesterschiffen der Reederei Emerald Cruises kreuzt dann entlang der Adria, dem Roten Meer und der Mittelmeerküsten kreuzen. Emerald Cruises ist seit 2021 der gemeinsame Name der Flusskreuzfahrt- und der Hochseesparte der Reederei, deren Flusskreuzfahrtschiffe lange unter der Marke Emerald Waterways fuhren. Das Unternehmen gehört zur Scenic Gruppe.Travelcoup Deluxe – ein Produkt der Travelcoup Schweiz AG – ist ein Anbieter von Pauschalreisen mit dem Privatjet in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Passagiere haben die Wahl, ob sie sich einen Privatjet mit maximal acht anderen Passagieren teilen oder das ein Angebot nutzen, bei welchen ihnen der Jet zur alleinigen Nutzung zur Verfügung steht. Neben klassischen Pauschal- und Themenreisen agiert Travelcoup Deluxe als Airline-Partner von Reedereien. Das Unternehmen kompensiert automatisch die mit der Reise verbundenen Treibhausgas-Emissionen.