TUI Cruises

Die Mein Schiff 6 wird in diesen Sommerferien mit besonderen Kinder-Angeboten zu einem Familienschiff. Sie befährt in diesem Sommer ab Kiel verschiedene Ostsee-Routen. Am 29. Mai beginnt flottenweit die Betreuung mitreisender Kinder in der "Insel der Seeräuber"