Celebrity Cruises

Turn-Star und Olympiasiegerin Simone Biles wird die Celebrity Beyond am 4. November in Fort Lauderdale taufen. Sie ist damit die dritte Taufpatin für die drei Neubauten der Edge-Klasse.

