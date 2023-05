Wer jetzt noch nicht angemeldet ist, sollte sich sputen. In der kommenden Woche startet die Cruise Academy. Es locken auch Gewinne.

am 13. Juli in Nürnberg (Route 1)

Holger M. Jacobs und Florian Hölzen zur Cruise Academy

Es locken Gewinne

Mehr dazu

einen Gutschein für den Werbemittelshop von Aida im Wert von 250 Euro

einen Rituals-Gutschein von Amadeus Flusskreuzfahrten

einen exklusiven italienischen Präsentkorb von Costa Kreuzfahrten

einen Samsonite Koffer der Cunard-Edition von Cunard

einen Amazon-Gutschein von Holland America Line

eine mobile "AbtanzBar" mit Mein Schiff Prosecco, eine Kombination aus Musikbox, Sektkühler und Leuchtelement von Mein Schiff

einen Reisegutschein über 250 Euro von Nicko Cruises

einen Reisegutschein über 200 Euro von Norwegian Cruise Line

einen Bildband über die Antarktis von Ponant

Die Roadshow von fvw|TravelTalk tourt durch insgesamt vier Städte und präsentiert das Programm von acht Reedereien. Am 31. Mai ist die Auftaktveranstaltung in Köln mit der Route 2. Der erste Termin in Nürnberg musste wegen des Bahnstreiks abgesagt werden.Die weiteren Frühjahrstermine der Cruise Academy sind dann am(Route 2), am(Route 1) undDie Herbsttermine der Cruise Acadamy finden statt am(Route 2), am(Route 1), am(Route 2) und abschließend am(Route 1).Bei der Roadshow präsentieren Reedereien wie Aida, Amadeus Flusskreuzfahrten, Cunard, Holland America Line, Nicko Cruises, NCL und Ponant ihre Produkte und informieren über die neuesten Entwicklungen an Bord und im Routenprogramm. Doch auch die Destination Barbados ist mit von der Partie und zeigt, welche Ausflüge und Anschlussaufenthalte die Karibik-Insel bietet.Neben dem geballten Kreuzfahrt-Wissen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch etwas gewinnen: