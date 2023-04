Wie bewertet der Reisebüro-Vertrieb die Kreuzfahrt-Reedereien? fvw|TravelTalk will es genauer wissen und startet eine große Online-Umfrage unter Reiseprofis. Die Ergebnisse werden in der Kreuzfahrtstudie 2023 veröffentlicht.

Wer hat die besten Kabinen? Wer bietet das schönste Routing? Und wer punktet besonders in Sachen Nachhaltigkeit? Vor der Corona-Zwangspause hatte fvw|TravelTalk die Reisebüros nach ihrer Meinung zu den einzelnen Kreuzfahrt-Anbietern gefragt und die Ergebnisse einer jährlichen Kreuzfahrtstudie veröffentlicht.Jetzt hat die Kreuzfahrt nach der Pandemie wieder Fahrt aufgenommen und kehrt zu alter Stärke zurück. Grund genug, die Reedereien und Veranstalter von Hochsee- und Fluss-Kreuzfahrten wieder genauer unter die Lupe zu nehmen.fvw|TravelTalk startet daher in den kommenden Tagen eine großangelegte Online-Umfrage, in der zunächst die Meinung des Vertriebs zur Kreuzfahrt allgemein abgefragt wird. Im Hauptteil der Umfrage bewerten die Reiseprofis die einzelnen Kreuzfahrt-Veranstalter in verschiedenen Produkt- und Vertriebskategorien.Die Umfrage wird von dem Nürnberger Marktforschungsinstitutdurchgeführt. Die Ergebnisse werden anonymisiert ausgewertet und in derveröffentlicht, die im Frühsommer erscheint. Mitmachen lohnt sich: Die Studie zeigt das erste Meinungsbild des Vertriebs zur Kreuzfahrt nach der Corona-Zwangspause. Und es gibt etwas zu gewinnen.