Imago/Andre Lenthe

Die Aida Perla war eines der ersten Schiffe, das am Kreuzfahrt-Terminal in Hamburg-Altona Landstrom beziehen konnte. Dadurch konnten die Schiffsmotoren während der Liegezeit abgeschaltet werden und die Schadstoffbelastung in der Elbmetropole spürbar reduziert werden.

Die Ampelkoalition will die Nutzung von Strom durch See- und Binnenschiffe unterstützen, damit diese in Häfen weniger klimaschädliche Gase ausstoßen.