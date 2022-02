Mehr dazu

Auch wenn die Nova und die Cosma baugleich sind, gibt es doch einige wichtige Unterschiede, insbesondere, was das Angebot für Gäste angeht. Mehr dazu berichtet fvw|TravelTalk in Kürze.

Die Aida Cosma wurde wie die 2018 in Dienst gestellte Aida Nova von der Meyer-Werft in Papenburg an der Ems gebaut. Beide gehören zu insgesamt neun LNG-Kreuzfahrtschiffen der Helios-Klasse, die der amerikanische Aida-Mutterkonzern Carnival bei den Meyer Werften in Auftrag gegeben hatte. Im Vergleich zu den vorherrschenden Dieselantrieben stoßen LNG-Antriebe 15 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus; Stickstoff und Feinstaub werden fast vollständig vermieden.Die Cosma ist das bisher größte Schiff der Aida-Flotte. Es hat ein Deck mehr als die Nova, nämlich 20, und zählt 2732 Kabinen. Auf Grund der Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona lastet die Reederei die Kapazitäten derzeit aber nicht voll aus. Insgesamt steigt die Gästekapazität von Aida über alle Schiffe hinweg betrachtet mit der Einführung der Nova um 10 Prozent.