Aida Cruises

Immer wieder spektakulär: Die Überführung der Aida Cosma Ende Oktober von der Meyer Werft in Papenburg durch die enge Emspassage. Seitdem wurde die Cosma in Bremerhaven getestet, fertiggestellt und nun an Aida Cruises übergeben.

Aida Cruises hat am Dienstag das Kreuzfahrtschiff Aida Cosma von der Meyer Werft übernommen. Die erste Reise führt die Cosma ab 26. Februar auf die Metropolenroute. Auch der Tauftermin steht bereits fest. Die Übernahme der Aida Cosma von der Meyer Werft ist