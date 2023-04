Albatros Expeditions

Die Ocean Albatros und die Ocean Victory sind für Polarregionen konzipiert.

Albatros Expeditions hat ein neues Schiff in die Flotte aufgenommen. Die Ocean Albatros ist wie das Schwesterschiff Ocean Victory mit der höchsten Eisklasse klassifiziert. Die Jungfernfahrt beginnt am 15. Juni in Spitzbergen.

Der dänische Kreuzfahrt-Anbieter Albatros Expeditions schickt im Juni erstmals die Ocean Albatros auf Expeditionskreuzfahrt. Sie verfügt &uu