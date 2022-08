Pixabay

Princess Cruises startet in Europa den Rollout für das bislang größte Kreuzfahrt-Angebot der Reederei mit Start ab nordamerikanischen Häfen.

Reiserouten in Hülle und Fülle. Princess Cruises kündigt 47 Kreuzfahrt-Routen ab den USA und Kanada für 2023 an. Princess Cruises bietet 47 spezielle Reiserouten von sieben Heimathäfen in den USA und Kanada an. Es sollen 214 Kreuzfahrten stattfind