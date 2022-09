MSC Cruises

Das Theater der World Europa kann auch für Tagungen und Events genutzt werden.

In Zukunft sollen die MSC-Schiffe stärker für das Veranstaltungsgeschäft genutzt werden. Dazu startet MSC Cruises in Deutschland eine Kampagne in Reisebüros. Sie soll ihnen die Vorteile für Mice-Kunden aufzeigen.