Die Aida Nova lässt auf ihren Touren im Winter 2021/22, konkret vom 5. November 2021 an, nur noch Geimpfte an Bord.

Aida veröffentlicht neue Reiseregeln für die bevorstehende Wintersaison. Die geplanten Karibik-, Orient- und Norwegen-Reisen sind demnach nur noch für Geimpfte möglich. Faktisch führt Aida damit saisonal auf vielen Routen die 1G-Regel ein.

Appell aus dem Kreuzfahrtvertrieb KI fordert klare Signale für Geimpfte und Genesene

Endlich Klarheit für Kreuzfahrten im Winter

Auf ihrer Homepage schreibt die Reederei unter dem Reiter "Urlaubskompass" ganz klar, was während der Wintersaison auf ihren Schiffen Regel ist. Für alle Reisen gilt demnach, dass die Gäste einen vollständigen Impfschutz nachweisen müssen, egal welches Alter sie haben. Sprich: Ungeimpfte Kinder und Jugendliche als auch genesene Gäste ohne Impfschutz dürfen nicht mitreisen. Zudem müssen alle Reisenden vor Reiseantritt einen Covid-19-Test absolvieren. Diese Regel besteht allerdings schon länger.Ziel der neuen Maßnahme ist es, den Reisenden "nicht nur an Bord, sondern auch an Land einen entspannten Urlaub" bieten zu können. Die neuen Regeln gelten im Winter für die Karibik-Reisen mit der Aida Diva, der Aida Luna, der Aida Perla und der Aida Sol sowie für die Orient-Reisen mit der Aida Nova und die Norwegen-Reisen mit der Aida Sol.Etwas weniger streng geht Aida das Thema – auch basierend auf den Regeln der Zielländer – bei den anstehenden Europa-Reisen (Ausnahme Norwegen) mit der Aida Blu, der Aida Cosma, der Aida Mar, der Aida Perla, der Aida Prima, der Aida Stella und der Aida Vita an. Für Touren mit diesen Schiffen im Winter gilt der vollständige Impfschutz für alle Gäste im Alter von mindestens zwölf Jahren. Kinder unter zwölf Jahren dürfen an Bord, wenn sie einen negativen Covid-19-Test vorweisen können. Allerdings gilt auch hier: "Für genesene Gäste ohne Impfschutz ist die Mitreise leider nicht möglich."Aida-Kunden, die die neuen Regeln bis Reiseantritt nicht erfüllen können, können ihre Reisen nach Aussage eines Sprechers umbuchen. Die Regeln seien am Donnerstag dem Reisevertrieb mitgeteilt worden und würden nun endlich Klarheit bringen. "Der Vertrieb hat darauf positiv reagiert", teilt ein Aida-Sprecher auf Anfrage mit.Die neuen Corona-Regeln, die zunächst bis Ende März 2022 greifen, gelten je nach Schiff laut Aida zu folgenden Terminen:

16. Oktober Aida Sol

18. Oktober Aida Luna

23. Oktober Aida Prima

24. Oktober Aida Mar

26. Oktober Aida Diva

29. Oktober Aida Perla

31. Oktober Aida Blu & Aida Stella

5. November Aida Nova

22. Dezember Aida Cosma

19. Februar 2022 Aida Vita