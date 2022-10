Aida

Aida-Reisen in die Karibik werden nun mit einer Gutschein-Aktion angekurbelt.

Wer Winterreisen in die Karibik, in die Dominikanische Republik oder zu den Kanaren bei Aida bucht, erhält einen Gutschein von bis zu 20 Prozent auf die nächste Reise. An den Gutschein sind allerdings einige Bedingungen geknüpft.

Wer Winterreisen in die Karibik, in die Dominikanische Republik oder zu den Kanaren bei Aida bucht, erhält einen Gutschein von bis zu 20 Prozent auf die nächste Reise. An den Gutschein sind allerdings einige Bedingungen geknüpft. Die Kunden buchen auch Kreu