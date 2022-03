Viva Cruises

Die Viva One ist für maximal 176 Gäste ausgelegt und soll legeren Lifestyle bieten.

Das Flussschiff Viva One wird am 31. März 2022 von Fernsehjournalistin Judith Rakers getauft. Für Viva Cruises, die Veranstaltertochter der Schweizer Reederei Scylla, ist es der erste eigene Neubau. Am 31. März 2022 lässt Viva Cruises das künftige