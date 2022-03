Oceania Cruises

Oceania Cruises feierte am 25. Februar in der italienischen Fincantieri-Werft in Sestri Ponente das Aufschwimmen ihres neuen Schiffes Vista. Die Zeremonie wurde von Giuseppe Torrente, Werftdirektor von Fincantieri, und Monsignore Tasca, Erzbischof von Genua, geleitet.#/A