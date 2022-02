Imago / BildFunkMV

Im März 2016 hatte die Hongkonger Genting Group die MV Werften mit Betrieben in Rsotock, Stralsund und Wismar – hier im Bild – gekauft. Nun befindet sich die Gruppe im Insolvenzverfahren.

Nach Jahren des Aufschwungs steckt der Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern in der Krise. Der wichtigste Industriezweig des Landes muss sich neu orientieren, um zu überleben. Wirtschaftsminister Habeck sieht dafür Chancen. Der Bund will helfen. Die insolventen MV