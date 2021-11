In der Karibik können Landausflüge – mit wenigen Ausnahmen – wieder individuell unternommen werden.

Für die Wintersaison 2021/22 hat Costa die Regeln für die Einschiffung und Landausflüge angepasst. Jetzt gelten je nach Destination unterschiedliche Reisebedingungen – eine Übersicht.

Costa hat im Winter 2021/22 die Reisebedingungen für Kreuzfahrten im Mittelmeer, in der Karibik und in den Vereinigten Arabischen Emiraten geändert. Für das Einschiffungsprotokoll und die Landausflüge gilt:: Es gilt die. Aktuell ist zudem ein Antigentest bei Einschiffung notwendig. Die Kosten dafür werden von Costa übernommen. Landausflüge sind nur in der von Costa organisierten Safety-Bubble möglich.: Es gilt die. Landausflüge können mit wenigen Ausnahmen wieder selbstständig unternommen werden.: Es gilt die. Auch Kinder unter zwölf Jahren können an Bord. Individuelle Landausflüge sind in Dubai und Abu Dhabi möglich.