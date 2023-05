NCL

Die Norwegian Jewel im Hafen von Kobe.

Norwegian Cruise Line (NCL) wird im Oktober 2023 nach einer dreijährigen Pause wieder Reisen nach und in Asien anbieten. Die Pause ist eine der letzten Nachwirkungen der Corona-Pandemie gewesen. Los geht es am 19. Oktober in Tokio mit der komplett modernisierten Norwegian Jewel.

Die sechs Monate lange Asien-Saison der Norwegian Jewel bietet 16 Routen, die von neun Heimathäfen aus starten, darunter Tokio und Yokohama in Ja