Im März 2016 hatte die Hongkonger Genting Group die MV Werften mit Betrieben in Rsotock, Stralsund und Wismar – hier im Bild – gekauft. Nun befindet sich die Gruppe im Insolvenzverfahren.

Der zuständige Gerichtshof in Bermuda hat für den insolventen MV-Werften-Eigner Genting Hongkong die Insolvenzverwalter bestellt. Es soll eine Vereinbarung mit den Geldgebern angestrebt werden, die es Genting erlaubt zu überleben.

Der zuständige Gerichtshof in Bermuda hat für den insolventen MV-Werften-Eigner Genting Hongkong die Insolvenzverwalter bestellt. Edward Simon Middleton, Wing Sze Tiffany Wong und Edward Alexander Niles Whittaker seien als Insolvenzverwalter eingesetzt worden, um einen Vorschlag für eine Restrukturierung des Unternehmens auszuarbeiten, teilte Genting am Freitag in Hongkong nach einer Gerichtsanhörung in Bermuda mit.

Den Angaben zufolge soll eine Vereinbarung mit den Geldgebern angestrebt werden, die es Genting erlaubt zu überleben. Den Insolvenzverwaltern werden hierbei weitreichende Befugnisse eingeräumt, hierzu gehört auch das Recht, einen Verkauf von Unternehmensteilen oder Anlagen im Sinne der Gläubiger einzuleiten. Aktuell werden demnach Gespräche mit der Geschäftsführung geführt, um die Finanzsituation des Unternehmens zu analysieren.Der Handel mit Aktien des Unternehmens an der Börse Hongkong bleibt der Mitteilung zufolge ausgesetzt.