Explorer Journeys

Die ersten Reisen von Explorer Journeys – hier ein am Computer erzeugtes Bild – verschieben sich.

Eigentlich sollte diese Woche das erste Schiff von Explorer Journeys, die Explorer I, von der Fincantieri-Werft in Monfalcone an die Reederei übergeben werden. Nun muss das Schiff noch einige Wochen in der Werft bleiben, um fertiggestellt zu werden.

Explorer Journeys hatte bereits zur Übergabezeremonie der Explora I für diesen Donnerstag ins italienische Monfalcone eingeladen. Nun teilt