Die neue Costa Toscana soll nächsten Sommer im westlichen Mittelmeer fahren.

Costa Crociere hat die Kreuzfahrten für den Sommer im kommenden Jahr vorgestellt. Die Schiffe werden wieder im Mittelmeer und in Nordeuropa unterwegs sein.

Die neue Costa Toscana wird ab Mai 2022 im Mittelmeer unterwegs sein. Geplant seien einwöchige Kreuzfahrten mit Anläufen in Italien, Frankreich und Spanien, teilte Costa mit. Die Smeralda, die wie das Schwesterschiff Toscana mit Flüssiggas (LNG) angetrieben wird, fährt im Sommer 2022 ebenfalls einwöchige Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer.Die Deliziosa, Luminosa und Magica werden im östlichen Mittelmeer eingesetzt, vor allem rund um Griechenland. Als sechstes Schiff im Süden Europas ist die Costa Pacific unterwegs.Vier Schiffe setzt Costa im Sommer 2022 in Nordeuropa ein. Die Fortuna fährt dabei auf zweiwöchigen Reisen unter anderem bis hinauf nach Island. Die Favolosa, Diadema und Fascinosa fahren unter anderen ins Baltikum und nach Norwegen.Wer noch langfristiger plant, für den hat Costa auch Teile des Winterfahrplans 2022/23 veröffentlicht. Geplant sind dann zum Beispiel zwei 50-tätige Seereisen auf der Luminosa zwischen Genua und Südamerika, die auch den Amazonas hinaufführen. Die Deliziosa soll am 3. Januar 2023 zu einer dreimonatigen Weltreise aufbrechen. Weitere Zielgebiete sind neben den europäischen Gewässern unter anderem die Karibik und der Persische Golf.