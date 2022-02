TUI Cruises

Die Mein Schiff Herz fährt im Sommer auf acht verschiedenen Routen im Mittelmeer.

Nach rund zwei Jahren Pause wird die Mein Schiff Herz wieder in See stechen. Die letzte Sommersaison für den deutschen Markt startet am 3. April. Obwohl die Mein Schiff Herz das älteste Schiff der Flotte von TUI Cruises ist, hat das Schiff viele Fans. Im R