Silversea

Die Silver Whisper gehört zu den vier Schiffen, die Silversea im anstehenden Winter in Asien einsetzt.

Nach langer Pause bietet die Luxusmarke der Royal Caribbean Group wieder Fahrten in Asien an. Vier Schiffe werden im Einsatz sein. Schon am 2. Dezember startet die Silver Muse.

Nach langer Pause bietet die Luxusmarke der Royal Caribbean Group wieder Fahrten in Asien an. Vier Schiffe werden im Einsatz sein. Schon am 2. Dezember startet die Silver Muse. Das erste Mal seit März 2020 ist Silversea wieder in asiatischen Gewässern unterwegs.