Cunard

Im Mai 2024 stößt die Queen Anne zur Cunard-Flotte. Deshalb geht der Cunard-Außendienst nun auf Tour in Deutschland. Die Sales-Profis stellen das Schiff und die Reisen 2024 dem Vertrieb genauer vor.

Vom heutigen Tage an ist der Cunard Vertrieb auf Tour in Deutschland. Das Team informiert in Reisebüros über den Neubau Queen Anne. Bis Mitte Mai erhalten zahlreiche Reisebüros in ganz Deutschland unangekündigt Besuch von den Cunard-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern.

Das Außendienst-Team unter Leitung von Sandra Conrad, Senior Managerin für Sales Development der Reederei in Deutschland, versorgt seine Re