Seabourn

Die Seabourn Venture wurde 2022 in Dienst gestellt.

Die Seabourn Venture hat kürzlich ihre erste Reise durch die Nordwestpassage angetreten. Die Expeditionskreuzfahrt legte in Kangerlussuaq (Grönland) ab und soll am 17. September in Nome (Alaska) enden.

Es handelt sich dabei um die erste Nordwestpassage-Expedition der Seabourn Cruise Line.Neben der vollständigen Durchfahrt durch den Nordwest