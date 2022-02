Costa

Die Costa Favolosa kommt in der Ostsee zum Einsatz.

Costa Crociere weitet schrittweise den Kreuzfahrtbetrieb aus. Vom 5. März an – dem Tag, an dem die neue Costa Toscana zu ihrer ersten Kreuzfahrt in See sticht – kommen weitere Schiffe in Fahrt. Gute Nachrichten gibt es auch in Bezug auf Kreuzfahrten ab De