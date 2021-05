Aida Cruises

Die Aida Sol war Premierengast bei der Inbetriebnahme der Landstromanlage in Warnemünde und wird diese Woche auch die Kieler Anlage testen.

Am Passagierkai in Warnemünde ist am Montag die derzeit größte Landstromanlage Europas für Kreuzfahrtschiffe in Betrieb genom