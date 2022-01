TUI Cruises

Wer demnächst mit einem Schiff der Mein-Schiff-Flotte in See stechen will und älter als 18 Jahre alt ist, benötigt eine Booster-Impfung gegen Covid-19.

TUI Cruises verschärft die Zugangsregeln zu den Schiffen der Mein-Schiff-Flotte: Ab Ende Februar müssen alle Gäste des Kreuzfahrtanbieters über 18 Jahre eine Booster-Impfung gegen das Corona-Virus vorweisen. Bereits in der Vergangenheit mussten alle Pa