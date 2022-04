Arosa Flussschiff GmbH

Yvonne Catterfeld, Markenbotschafterin von Arosa Flussschiff, wird am 14. Mai die Arosa Sena taufen. Es ist bereits das dritte Schiff, für das sie Patin steht.

Am 14. Mai wird Yvonne Catterfeld das jüngste Mitglied der Arosa Flotte in Köln auf den Namen Arosa Sena taufen. Es ist bereits das dritte Schiff, denn auch bei der Arosa Flora in Mainz und der Arosa Alva in Porto war sie die Patin. Unterstützt wird Yvonne