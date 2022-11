Star Clippers ist einer der größten Anbieter von Segelkreuzfahrten.

Star Clippers nimmt nicht nur vollständig geimpfte Gäste, sondern auch ungeimpfte Urlauber mit aktuellem Test mit auf Segelkreuzfahrt.

Zum Start der Wintersaison in der Karibik streicht Star Clippers die Impfpflicht für Reisegäste. Somit können neben vollständig Geimpften auch Urlauber an Bord, die einen aktuellen PCR- beziehungsweise Antigen-Test vorweisen können – ersterer bis zu 72 Stunden und letzterer bis zu 48 Stunden vor der Einschiffung.



Im Winter kommen der Fünfmaster Royal Clipper und der Viermaster Star Flyer ab Barbados und St. Maarten zum Einsatz. Die Routen in der Karibik verlaufen jenseits des Massentourismus auf See zu Inseln wie Jost van Dyke, St. Barth, St. Kitts oder in entlegene Buchten – auch, um die Gäste mit einem BBQ am Strand zu überraschen. Neben den Leeward, den Windward und den Treasure Islands, nehmen die historischen Großseglern nachempfundenen Schiffe nun Kurs auf die Grenadinen.In der Wintersaison befährt der "Star Flyer" den Pazifik entlang der Küste Costa Ricas. Zwei unterschiedliche Routen können dabei zu einem 14-tägigen Segeltörn mit Anläufen in Panama und Honduras kombiniert werden.