Pullmantur

Die Zenith ist jahrelang für Pullmantur gefahren und wurde mittlerweile verschrottet.

Das letzte Asset der insolventen Kreuzfahrt-Reederei Pullmantur Cruises soll jetzt zu Geld gemacht werden: Der Insolvenzverwalter will die Marke versteigern. Das Mindestgebot klingt günstig. Die 2020 in die Insolvenz gerutschte spanische Kreuzfahrt-Marke Pullmantur C