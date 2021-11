MSC Cruises

Hazim Sonbol, VP Passenger Sales Saudia, Fawaz Farooqui, Managing Director Cruise Saudi, Ibrahim Al-Omar, Director General Saudia, Gianni Onorato, CEO MSC Cruises und Captain Ibrahim Koshy, CEO Saudia.

Die Kreuzfahrt-Reederei MSC verstärkt ihre Aktivitäten in Saudi-Arabien. Dazu schließt sie eine spezielle Partnerschaft mit Saudi Arabian Airlines, die unter anderem zeitlich angepasste Flüge enthält. So sollen in diesem Winter 20.000 Gäste ins