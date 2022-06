Im Verlauf des aktuellen Jahres soll auf der Carnival Celebration eine neue Zone enthüllt werden. Die Zone ergänzt die Ausstattung des Schiffes mit hochmodernen Neuheiten.

Carnival Cruise Line schafft auf der Carnival Celebration eine neue Zone. Das Design und die Dekoration der neuen Zone, The Gateway, orientiert sich an großen Terminals, Bahnhöfen und Abfahrtspunkten auf der ganzen Welt. Die Unterhaltungs-, Speise- und Einkaufszone wird eine Promenade aufweisen, die durch zwölf hochauflösende multimediale virtuelle Fenster hervorgehoben wird.

Die 9,5 x 5 Fuß großen Fenster und die fast 100 Fuß große LED-Decke werden durch Show-Beleuchtung und ein hochmodernes Soundsystem ergänzt.

The Gateway wird auch über ein großes digitales Karten-Display verfügen, das die Standorte der Carnival-Schiffe auf der ganzen Welt stets aktuell anzeigt. Die Zone wird zudem die kürzlich enthüllte Bar und Lounge The Golden Jubilee beherbergen.

The Gateway gehört neben 820 Biscayne, Celebration Central, The Ultimate Playground, Summer Landing und Lido zu insgesamt sechs Unterhaltungs- und Genussbereichen an Bord der Carnival Celebration.