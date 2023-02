Royal Caribbean International erkennt positive Signale.

Wann es zu einer Wiedereröffnung des chinesischen Kreuzfahrtmarktes kommt, ist ungewiss. Royal Caribbean blickt trotzdem mit Optimismus in die Zukunft.

Das Top-Management der Reederei Royal Caribbean International (RCI) schaut hoffnungsvoll auf die mögliche Wiedereröffnung des chinesischen Kreuzfahrtmarktes. Während einige Branchenvertreter darauf spekulieren, dass der Markt Ende 2023 wiedereröffnet werden könnte, vertritt RCI-CEO Michael Bayley eine abweichende Meinung. Er rechnet mit einem Comeback des chinesischen Kreuzfahrtmarktes im kommenden Jahr, berichtet "Cruise Industry News".



Mehr dazu

Mehr dazu Bilanz der Gruppe Royal Caribbean erwartet Rekordjahr 2023

Mehr dazu

Mehr dazu Programmvorschau Royal Caribbean macht Sommer 2024 buchbar

"China war für uns ein sehr ertragreicher, hochprofitabler Markt. Da dieser Markt wieder online geht, sind wir sehr optimistisch, wie dieser Markt die Gelegenheit für uns weiter vorantreiben könnte", so der Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, Jason Liberty.Vor der Pandemie war China der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt – nach den USA. Der internationale Kreuzfahrt-Hafen Wusongkou in Schanghai ist Asiens größter und einer der weltweit vier größten Häfen für Kreuzfahrtschiffe.Von 2006 bis 2019 schickten ausländische Kreuzfahrt-Reedereien insgesamt 23 Kreuzfahrtschiffe nach China und gaben umgerechnet 530 Mio. US-Dollar pro Jahr für das Marketing aus. Das behauptet zumindest die Zeitung " Global Times ", die das Medienorgan der Kommunistischen Partei Chinas ist.Der chinesische Staatsrat hat mittlerweile eine Richtlinie herausgegeben, wonach eine gesteuerte Wiedereröffnung des Kreuzfahrtmarktes erfolgen müsse.Zuletzt hatte, was ein positives Zeichen für eine baldige Widereröffnung des chinesischen Kreuzfahrtmarktes darstellt.