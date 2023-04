FVW Medien/RIM

Dominik Faber führt den Bereich Reise der Plattform Check 24.

Für E-hoi, Dreamlines und Co wird die See rauer. Etablierte Kreuzfahrt-Portale verlieren Marktanteile, Newcomer mit Social-Media-Fokus drängen auf den Markt. Und jetzt plant auch Reiseriese Check 24 den Eintritt in den Kreuzfahrt-Vertrieb.

Die Nachricht hat hohe Wellen geschlagen in der Kreuzfahrt-Szene: "Check 24 steigt ins Cruise-Geschäft ein", lautete die Top-Headline bei fvw.de