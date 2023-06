Leinen los für die fvw|TravelTalk Cruise Academy: Rund 60 Reiseprofis aus dem Raum Köln und sechs Reedereipartner waren bei der Premiere 2023 mit dabei – und am Ende hochzufrieden. Denn neben Präsentationen war genug Zeit zum Diskutieren und Networken.

Auftakt in Köln: Leinen los für die Cruise Academy!

1 / 25 Volles Haus in Köln: Rund 60 Reiseprofis kamen zum Auftakt der Cruise Academy nach Köln. (Foto: FVW Medien/LSA) 1 von 25 Teilen 2 / 25 Floho in Action: Holger M. Jacobs und Florian Hölzen von FVW Medien führten durchs Programm. (Foto: FVW Medien/LSA) 2 von 25 Teilen 3 / 25 Interessant und amüsant: die Straßenumfrage in Hamburg, durchgeführt von den FVW-Medien-Mitarbeitern Levin Sackhoff und Finn Abel. (Foto: FVW Medien/LSA) 3 von 25 Teilen 4 / 25 Kreuzfahrer oder nicht? FVW Medien holte diverse Passanten in Hamburg vor die Kamera. (Foto: FVW Medien/LSA) 4 von 25 Teilen 5 / 25 Esprit und Optimismus: Von Sandrina Schuster und Dirk Löbling von MSC Cruises sprang schnell der Funke ins Publikum über – ihre Präsentation setzte aber auch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. (Foto: FVW Medien/LSA) 5 von 25 Teilen 6 / 25 Vom 40-Personen-Kreuzer zum Hochseeschiff: Alexander Holst feierte seine Cruise-Academy-Premiere für Nicko Cruises. (Foto: FVW Medien/HMJ) 6 von 25 Teilen 7 / 25 Aufmerksam bis zum Schluss: Die Kreuzfahrtinteressierten blieben stets am Ball, zumal es immer wieder etwas zu lachen gab. (Foto: FVW Medien/LSA) 7 von 25 Teilen 8 / 25 Schiffe für weltoffene Gäste: Tilo Zimmermann brachte den Reiseprofis die Besonderheiten von Norwegian Cruise Line nahe. (Foto: FVW Medien/LSA) 8 von 25 Teilen 9 / 25 Wohlfühlzeit mit Mein Schiff: Katja Wyludda brachte das besondere Flair von TUI Cruises rüber – unter anderem mit authentischem Video- und Fotomaterial von Gästen. (Foto: FVW Medien/LSA) 9 von 25 Teilen 10 / 25 Charme und Gänsehaut: Andrea Hendels Impressionen von den Ponant-Expeditionsreisen folgten die Reiseprofis gebannt. (Foto: FVW Medien/LSA) 10 von 25 Teilen 11 / 25 Amüsanter Newcomer: Alfredo Spadon nahm es keiner übel, dass er überzog – seine Präsentation des noch jungen Expeditionsreise-Anbieters Swan Hellenic war alles andere als langweilig. (Foto: FVW Medien/LSA) 11 von 25 Teilen 12 / 25 Kreative Pause: Beim Lunch im Restaurant des NH Collection Mediapark wurde eifrig weiterdiskutiert. (Foto: FVW Medien/LSA) 12 von 25 Teilen 13 / 25 Vom Handy auf die Leinwand: Per Mentimeter wurde nach dem Lunch abgestimmt – ein gutes Mittel gegen die Mittagsmüdigkeit. (Foto: FVW Medien/LSA) 13 von 25 Teilen 14 / 25 Live auf die Leinwand: Die Ergebnisse der Teilnehmerumfrage wurden von Moderator Holger M. Jacobs präsentiert und ausgewertet. (Foto: FVW Medien/LSA) 14 von 25 Teilen 15 / 25 Warum so viel Nordland? Die Reiseexpertinnen und -experten in Köln wussten die Antwort: Das Angebot in diesem Fahrtgebiet ist aktuell riesig, zumal die östliche Ostsee wegen des Ukraine-Kriegs aktuell ausfällt. (Foto: FVW Medien/LSA) 15 von 25 Teilen 16 / 25 Alles im Fluss? Flussreisen verdienen gerade in Köln mehr Aufmerksamkeit, so eine Stimme aus dem Publikum angesichts des Fahrtgebiets direkt vor der Haustür. (Foto: FVW Medien/LSA) 16 von 25 Teilen 17 / 25 Zeigt her eure Zettel! Zum Abschluss stand die große Verlosung an. (Foto: FVW Medien/LSA) 17 von 25 Teilen 18 / 25 Herzlichen Glückwunsch: Sandrina Schuster, Senior Sales Manager von MSC Cruises, bei der Preisübergabe. (Foto: FVW Medien/LSA) 18 von 25 Teilen 19 / 25 Strahlen um die Wette: Andrea Hendel von Ponant hatte einen hochwertigen Antarktis-Bildband als Gewinn im Gepäck. (Foto: FVW Medien/LSA) 19 von 25 Teilen 20 / 25 Licht und Schatten? Nein, für Alexander Holst von Nicko Cruises war die Gewinnübergabe eine äußerst dankbare Aufgabe – den Lichtverhältnissen zum Trotz. (Foto: FVW Medien/LSA) 20 von 25 Teilen 21 / 25 Gutschein für die nächste NCL-Reise: Auch Tilo Zimmermanns Gewinn stieß auf sofortige Gegenliebe. (Foto: FVW Medien/LSA) 21 von 25 Teilen 22 / 25 Und, wer wird's? TUI-Cruises-Sales-Managerin Katja Wyludda weiß es schon – das FVW-Medien-Team steht neugierig Spalier. (Foto: FVW Medien/LSA) 22 von 25 Teilen 23 / 25 Ein Parka mit Verzögerung Alfredo Spadon von Swan Hellenic hat das edle Stück im Büroschrank lassen müssen – und will den Gewinn dafür selbst ausliefern. (Foto: FVW Medien/LSA) 23 von 25 Teilen 24 / 25 Zufriedene Partner: Dirk Löbling, Sandrina Schuster (beide MSC), Andrea Hendel (Ponant), Katja Wyludda (TUI Cruises), Tilo Zimmermann (NCL) und Pierre Thomas (Swan Hellenic) sowie kniend Holger M. Jacobs, Florian Hölzen (alle FVW Medien), Alfredo Spadon (Swan Hellenic) und Alexander Holst (Nicko Cruises). (Foto: FVW Medien/LSA) 24 von 25 Teilen 25 / 25 Zufriedenes Publikum: Zum Abschluss gab es dankbaren Applaus von den rund 60 Teilnehmenden. (Foto: FVW Medien/LSA) 25 von 25 Teilen

Volumenanbieter und Spezialisten überzeugen

Infotainment plus Interaktion = Inspiration

Wohin geht die Reise? Stark gefragt ist das Fahrtgebiet Nordland, sagen die Expis – und das ist kein Zufall.

Okay, "in See stechen" trifft es nicht ganz – Köln liegt am Rhein, und das ist bekanntlich: ein Fluss. Und es geht los mit "Route 2"? Passt schon, denn die insgesamt zwölf Produktpartner sind in zwei Gruppen ("Routen") aufgeteilt, und der erste Termin von Route 1 wurde nun mal wegen Bahnstreik verlegt.Grund zur Verwirrung? Keineswegs: Am Ende der sechs Stunden im Kölner Hotel NH Collection Mediapark gab es Applaus für ein gelungenes Event mit vielen News, aber auch mit viel Sympathie und Emotionen. Das garantierten allein schon die Präsentatoren: Sandrina Schuster und Dirk Löbling setzten für MSC Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit, Katja Wyludda holte mit TUI Cruises in einem Video echte Kunden vor die Kamera, und Tilo Zimmermann warb für NCL um weltoffene Gäste.Alexander Holst präsentierte von Nicko Cruises die ganze Palette vom 40-Personen-Kabinenkreuzer über die Flussreiseflotte bis zum Hochseeschiff Vasco da Gama. Und für Gänsehautmomente sorgten die Expeditionsanbieter Ponant mit Andrea Hendel sowie Swan Hellenic mit Alfredo Spadon und Pierre Thomas.Aber auch Infotainment und Interaktion kamen nicht zu kurz: Eine unterhaltsame Straßenumfrage von FVW Medien war morgens die Basis für aktuelle Marktdaten und Trends, Verkaufstipps und Argumente zu Nachhaltigkeit und Widerlegen von Vorurteilen. Und nach dem Lunch blieben alle wach bei der Abstimmung per Mentimeter – ein Klick auf dem eigenen Handy, und schon erschienen die gesammelten Ergebnisse auf der großen Leinwand und lieferten Anlass für lebhafte Wortbeiträge der Reiseberaterinnen und -berater.Die Erkenntnisse der Mentimeter-Umfrage? Bei immerhin 40 Prozent der Teilnehmer wachsen Premium- und Luxuskreuzfahrten stärker als früher, drei von vier Reiseprofis finden aber dank attraktivere Angebote Kreuzfahrten nicht zu teuer. Als Fahrtgebiet boomt Nordeuropa (wo die Reedereien aktuell viele Kapazitäten in den Markt gestellt haben), und bei Flussreisen ist im Vergleich zur Hochsee noch einige Luft nach oben.Das gilt zumindest für die Teilnehmenden in Köln. In),undkönnen die Umfrageergebnisse schon wieder ganz anders aussehen und/oder interpretiert werden. Spannend! Wer an einer der drei Locations kostenlos dabei sein möchte, kann sich noch hier anmelden. Eine zweite Runde dreht die Cruise Academy in den vier Städten im Herbst – die Anmeldung für die Termine im Oktober und November wird im August freigeschaltet.Ach, und übrigens: Alle Partner sowie FVW Medien haben für jeden Termin der Cruise Academy attraktive Gewinne ausgelobt – auch deshalb lohnt es sich mitzumachen!