Die Suiten auf der Explora I sind in neutralen Farben gehalten und so ausgerichtet, dass das maritime Erlebnis im Vordergrund steht.

Die Luxuskreuzfahrtmarke der MSC Group umgarnt verstärkt Familien und Freundesgruppen. Das Programm "Journey Together Gatherings" hält einige Vorteile für diese Zielgruppen bereit.

"Journey Together Gatherings" soll die Reisemöglichkeiten zum Beispiel für größere Familien- oder Freundesgruppen erweitern.Die Einzelheiten: Bei der Buchung von mindestens drei und maximal vier Suiten, wobei eine Suite ein Ocean Penthouse oder eine Ocean Residence sein muss, können Gruppen diesen Bereich gemeinsam nutzen. Ein weiterer Vorteil: Für Reisende mit Kindern darf eine Person unter 18 Jahren in jeder Suite kostenfrei mitreisen. Außerdem erhalten alle Gäste einen kostenlosen Transfer zum Schiff. Reiseberaterinnen und -berater können zudem von weiteren lohnenden Prämien profitieren.Zu den laufenden Konditionen gehören das branchenweit erste rollierende Provisionsprogramm, Erhöhungen auf bis zu 18 Prozent auf Reisen und 10 Prozent auf Zusatzleistungen. Provisionen werden nach Eingang der Anzahlungen gezahlt, es gibt keine provisionsfreien Tarife und es werden Provisionen auf Stornogebühren gezahlt."Journey Together Gatherings" ergänzt damit die vorherigen Programme "Journey Together" und "Journey Together+". "Journey Together wurde für Reiseberater entwickelt, die kleine Gruppen und Großfamilien betreuen. Das neue Angebot startet mit fünf Suiten und mindestens zehn Gästen. Reiseberater profitieren von einem kostenlosen Host-Platz, Provisionszahlungen und jeder reservierten Suite wird ein kostenloses Journey-Experience-Guthaben gutgeschrieben, das an Bord verwendet werden kann." "Journey Together+" beginnt mit einem Minimum von zehn Suiten und 20 Gästen. Es bietet Reisebüros eine kostenlose Host-Suite, Provisionszahlungen und einen Vorteilstarif, um ihr Gewinnpotenzial deutlich zu erhöhen.Die gesamten "Journey-Together"-Programme werden von Cindi Occhuizzo geleitet. Sie ist seit 30 Jahren in der Luxusreisebranche tätig, hat unter anderem für Unternehmen wie Kuoni, Disney Cruise Line und Regent Seven Seas Cruises gearbeitet.