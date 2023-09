Aida Cruises hält an der Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hafen fest.

und diewerden ihre Kooperation über die nächsten fünf Jahre ausbauen. Aida nutzt bereits seit dem Jahr 2016 Landstrom am Hamburger Hafen. Das diesbezügliche Long-term Agreement (LTA) wurde am 1. September 2023 unterzeichnet. Die Zusammenarbeit geht über den Bezug von Landstrom hinaus, der für die entsprechend ausgerüsteten Aida-Schiffe bereits vor einigen Jahren gestartet wurde."Wir sind die erste Kreuzfahrtreederei, die mit der Nutzung von Landstrom in Europa begonnen hat", so Felix Eichhorn, President Aida Cruises. "Seit 2017 bis heute bezieht Aida Sol Jahr für Jahr regelmäßig grünen Landstrom während ihrer Liegezeiten im Hamburger Hafen. Als Landstrompionier im Hamburger Hafen stehen wir der Hamburg Port Authority sowohl bei den land- und schiffseitigen Integrationstests als auch für die Eröffnung der neuen Anlage am Kreuzfahrtterminal Steinwerder als erfahrener Partner gern zur Seite", so Eichhorn weiter.Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard: "Wenn ein Kreuzfahrtschiff in den Hamburger Hafen ein- oder ausläuft, ist das ein beeindruckender, manchmal auch unvergesslicher, Moment. Das gilt für die Passagiere an Bord, aber auch für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die von Land zuschauen. Die Kreuzfahrtbranche leistet einen wichtigen Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung rund um unseren Hafen. Hamburg ist eine der beliebtesten Kreuzfahrt-Destinationen in Europa und Vorreiter bei Nachhaltigkeitsfragen wie dem Ausbau von Landstrom. Mit Aida Cruises wollen wir unsere Partnerschaft und damit auch den Kreuzfahrtstandort Hamburg gemeinsam nachhaltig weiterentwickeln."