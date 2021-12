Christine Duffy, Präsidentin von Carnival Cruise Line, Carnival-CEO Arnold Donald und Taufpatin Lucille O'Neal.

Die frühere Carnival Victory wurde jetzt unter dem Namen Radiance getauft. Sie hat eine 200 Mio. Dollar teure Renovierung hinter sich. Taufpatin war die Mutter der Basketball-Legende Shaquille O'Neal.

Neuer Name, neuer Look: Die Carnival Radiance, vormals Carnival Victory, wurde jetzt nach einer Komplett-Renovierung im kalifornischen Long Beach getauft. Taufpatin war Lucille O'Neal, die Mutter des Basketball-Stars und Carnivals Chief Fun Officer Shaquille O'Neal.Das 3.000-Passagiere-Schiff hat eine 200 Mio. US-Dollar teure Komplett-Renovierung hinter sich. Dabei wurden alle öffentlichen Bereiche einschließlich Wasserpark, Spa- und Wellness-Bereich sowie die Liquid Lounge umgestaltet. Außerdem eröffnete Shaquille O'Neal das neue Restaurant Big Chicken, das Gerichte nach alten Familienrezepten serviert.Die Radiance erhielt ebenso wie das kürzlich in Dienst gestellte Flaggschiff Mardi Gras eine rot-weiß-blaue Außenlackierung, die künftig alle Carnival-Schiffe tragen werden. Zum Einsatz kommt sie vom Heimathafen Long Beach aus auf drei- und viertägigen Kreuzfahrten entlang der US-Westküste.