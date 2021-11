Royal Caribbean International

Die Kreuzfahrt ohne Emissionen – das klingt wie ein Wunder.

Mit dem Programm "Destination Net Zero" will die Kreuzfahrt-Reederei Royal Caribbean die Dekarbonisierung auf den Weg bringen. Das Ziel dabei ist, Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. "Wir kündigen das wichtigste Ziel in unserer Unternehmensgeschichte an &nda