Die Reisen des MSC-Neubaus Seascape sind bereits buchbar. Los geht's laut Plan im Dezember 2022 in der Karibik.

Kreuzfahrten mit der MSC Seascape können nun gebucht werden. Das zweite Schiff der Seaside-EVO-Klasse von MSC Cruises wird derzeit auf der Fincantieri-Werft in Italien gebaut und soll Ende November fertiggestellt sein.

östliche Karibik: mit Stopps auf dem Ocean Cay MSC Marine Reserve, in Nassau auf den Bahamas, San Juan in Puerto Rico und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik

westliche Karibik: ebenso mit Stopps auf dem Ocean Cay MSC Marine Reserve, in Cozumel in Mexiko, in George Town auf den Cayman-Inseln und in Ocho Rios in Jamaika

Zehn-Nächte-Reisen nach Jamaika, Kolumbien, Panama und Costa Rica

Drei- oder Vier-Nächte-Minikreuzfahrten zu den Bahamas mit Zwischenstopp in Nassau und Übernachtung vor der Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve sowie Sieben-Nächte-Kreuzfahrten nach Belize, Honduras, Mexiko und Ocean Cay

Mini-Kreuzfahrten zu den Bahamas, die alle einen Stopp auf der Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve beinhalten

Sieben-Nächte-Kreuzfahrten nach Cozumel und Costa Maya in Mexiko, Belize und Ocean Cay

Vom Dezember 2022 an wird die MSC Seascape dann ab Miami zu ihrer ersten Saison in der Karibik in See stechen und damit das Angebot für MSC Cruises in dieser Kreuzfahrtregion vergrößern.Die MSC Seascape bietet zwei verschiedene Sieben-Nächte-Routen ab Port Miami:Auch Buchungen für die beiden weiteren Schiffe, die im kommenden Winter in den USA stationiert werden, sind nun möglich.Diewird ihren Heimathafen in Port Miami haben und ein neues, abwechslungsreiches Programm mit Abfahrten am Freitag oder Montag anbieten:Diewird in Port Canaveral beheimatet sein. Dieser neue Hafen in der Nähe von Orlando (Florida) ist Teil der Expansionspläne von MSC Cruises in den USA. Vom Oktober 2022 an wird die MSC Meraviglia folgende Reisen unternehmen:Alle Voyagers Club-Mitglieder, die vor dem 31. Januar 2022 buchen, erhalten ihren üblichen Rabatt von fünf Prozent sowie einen weiteren Frühbucher-Rabatt von fünf Prozent und profitieren von doppelten Voyagers-Club-Punkten. Mitglieder der Stufen "Silver" bis "Diamond" erhalten außerdem eine Bordgutschrift in Höhe von 50 Euro pro Person.Alle Gäste, die vor dem 31. März 2022 buchen, genießen volle Flexibilität und können ihre Kreuzfahrt bis zu 15 Tage vor der Abfahrt kostenfrei umbuchen.Die MSC Seascape bietet wie ihre Schwester, die MSC Seashore, 2270 Kabinen, insgesamt zwölf verschiedene Kabinentypen und Suiten mit Balkon, einschließlich der Heck-Suiten, elf Restaurants, 19 Bars und Lounges mit Möglichkeiten zum Essen und Trinken im Freien, sechs Swimmingpools, sowie ein umlaufenden Promenadendeck.