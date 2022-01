Aida Cruises

Aida-Luna-Gästen wird eine Umbuchung auf die Perla und die Diva angeboten.

Aida setzt drei Abfahrten der Luna aus. Der Grund sind laut Reederei Veränderungen bei den Corona-Gesundheitsprotokollen. Konkret ausgesetzt werden die Reisen mit Abfahrt am 9., am 15. und am 23. Januar 2022. Die nächste Reise der Luna startet ab 29. Januar