NCL

Der neue 30-Sekünder von NCL läuft auf diversen privaten TV-Kanälen.

"I Want to Break Free" heißt es bei Norwegian Cruise Line. Eine neue TV-Kampagne in zwei Wellen soll Urlaubshungrige zum Buchen animieren und das Frühbucher-Geschäft ankurbeln.

"I Want to Break Free" heißt es bei Norwegian Cruise Line. Eine neue TV-Kampagne in zwei Wellen soll Urlaubshungrige zum Buchen animieren und das Frühbucher-Geschäft ankurbeln. Queen hat den Song zum Welthit gemacht. NCL untermalt damit musikalisch seine n