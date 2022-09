Die Postschiffe von Hurtigruten bereisen seit 1893 die Orte entlang der norwegischen Westküste.

Um Reiseverkäufer für die Beratung zu den zwei neuen Routen fit zu machen, bietet Hurtigruten für die Postschifffahrten im September Webinare an.

Anlässlich seines 130-jährigen Jubiläums bietet Hurtigruten – Das Original 2023 zwei neue Routen an: die Spitzbergen-Linie ab 2. Juni 2023 und die Nordkap-Linie ab 24. September 2023.

Im Verlauf der Fahrten entlang der beiden neuen Routen sollen Reisende die Gelegenheit erhalten, die Küste Norwegens mit längeren Landgängen und mehr Ausflügen neu zu entdecken. Weiterführende Informationen gibt es im September im neuen Katalog von Hurtigruten – Das Original.



Sowohl auf der Spitzbergen-Linie als auch auf der Nordkap-Linie reisen Gäste an Bord des Postschiffs Trollfjord, das in der ersten Jahreshälfte 2023 umfassend renoviert wird. Aufgrund der verlängerten Hafenaufenthalte können die Gäste aus einem breiten Angebot an Ausflügen wählen.Zudem wird es im September zwei Webinare über die beiden neuen Routen nach Spitzbergen und zum Nordkap geben. Die einstündigen Webinare finden am 13. September 2022 ab 9 Uhr und am 15. September 2022 ab 13 Uhr statt.