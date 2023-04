Die Cruise Academy von fvw|TravelTalk geht wieder auf Deutschland-Tournee. Start ist am 15. Mai in Nürnberg mit aktuellem Kreuzfahrt-Knowhow, interaktiven Sessions und Networking für den Reisevertrieb. Kurzentschlossene können bei der Anmeldung etwas gewinnen.

Unter allen Neuanmeldungen bis zum 28. April verlost fvw|TravelTalk zehn Freitickets für die Counter Days live vom 24. bis 27. Mai in Izmir.

News von den Reedereien, Tipps für den Verkauf und Basiswissen rund um Hochsee- und Flussreisen – am 15. Mai nimmt Nürnberg Kurs auf Kreuzfahrt. Im Novotel Nürnberg Centre Ville findet die erste fvw|TravelTalk Cruise Academy für den Reisevertrieb dieses Jahres statt.Mit an Bord sind Aida, Amadeus Flusskreuzfahrten, Costa, Cunard, Holland America Line und die Kreuzfahrt-Destination Barbados. Sie werden ihre aktuellen News präsentieren, die besten Verkaufstipps liefern und für individuelle Fragen zur Verfügung stehen.Zwei Sessions werden sich außerdem mit dem Markt an sich, dem Potenzial und den Kundenmotiven beschäftigen – und zwar auf unterhaltsame Weise. So viel sei verraten: Es kommen "ganz normale Menschen" in einer Straßenumfrage zu Wort, und die Teilnehmer selbst können interaktiv ihre eigenen Erfahrungen mit der Kreuzfahrt teilen.Für Reiseprofis ist die Veranstaltung kostenfrei. Also am besten jetzt hier informieren und anmelden . Wer schnell ist, kann doppelt profitieren: