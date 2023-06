TUI Cruises

Der Jeckliner 4 sticht bald wieder in See.

Auf der Mein Schiff 3, die im September als Jeckenhochburg in See sticht, feiern einige Entertainer und Bands Premiere. Nach dem Auslaufen in Kiel werden Göteborg und Kopenhagen angefahren.

Vom 15. bis 19. September 2024 sticht die Mein Schiff 3 als schwimmende Karnevalshochburg in See. Mit an Bord auf der Ostsee sind die kölsche Kul