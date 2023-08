Kay Fochtmann

Digitales Display statt Kohleschaufel: Daniel Skjeldam, CEO der Hurtigruten Group, im Batterieraum des Hybridschiffs Otto Sverdrup.

Hurtigruten will wieder ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen. Die norwegische Reederei entwickelt gerade das erste emissionsfreie Postschiff. Sea Zero ist aber nicht das einzige Projekt, das den Umweltschutz sichern soll. CEO Daniel Skjeldam sieht eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen.

Mit dem Hurtigruten-CEO Daniel Skjeldam sprach die fvw|TravelTalk-Chefreporterin Christiane von Pilar. Die norwegische Reederei unternimmt nun nicht n