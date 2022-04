Imago/ Fotoagentur Nordlicht

Die MV Werften haben am 10. Januar 2022 einen Insolvenzantrag gestellt. Damit kann das Kreuzfahrtschiff Global Dream vorerst nicht fertig gebaut werden.

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften ist zuversichtlich, für die beiden verbliebenen Standorte des Unternehmens geeignete Abnehmer zu finden. Er peile eine Entscheidung für Ende Mai an, teilte Insolvenzverwalter Christoph Morgen nun in Hamburg mit. Am vergangen