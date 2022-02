Der Wohnbereich der Otium Suite bietet durch die Eckposition einen weiten Blick.

Silversea zeigt jetzt das Suitenkonzept der neuen Silver Nova. Das LNG-Schiff, das eine neue Klasse bei der Luxusreederei startet, bietet asymmetrisch gestaltete und horizontal angeordnete Suiten – ein Novum, so Silversea.

Wenn die neue Silver Nova im Sommer 2023 auf den Markt kommt, soll sie ein neues Suitenkonzept bieten. Das LNG-Schiff der neuen Nova-Klasse soll "eines der umweltbewusstesten Schiffe, die jemals gebaut wurden", sein und verfügt über 364 Suiten in 13 Kategorien. Sie sind zwischen 33 und 123 Quadratmetern groß und wurden horizontal aufgebaut. Dadurch erstrecken sich die Suiten über die ganze Länge des Schiffes auf vier Decks.Zwei Beispiele: Die 65 Quadratmeter großebietet einen Ess-, Wohn- und Schlafbereich und einen der größten Balkone auf dem Schiff. Durch die Fenster-Anordnung hat der Gast Ausblick aus allen Innenräumen. In der 123 Quadratmeter großenin einer Eckposition am Heck steht der größte Balkon an Bord mit eigenem Whirlpool zur Verfügung.Gestaltet wurden die Suiten vom Architekten Giacomo Mortala. Sein Konzept: "Es war uns wichtig, die elegante, italienische DNA von Silversea beizubehalten. Aber mit der Silver Nova hatten wir die Möglichkeit, etwas zu schaffen, das in der Branche wirklich bahnbrechend ist."