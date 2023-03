Aida Cruises

So sieht die Titelseite des neuen Aida-Katalogs aus.

Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises bringt ihren neuen Katalog mit dem Titel "Zusammen in die Welt" heraus. In drei Kapiteln stellt das Unternehmen seine Schiffsflotte, die Zielgebiete sowie die Inklusivleistungen vor.

Am morgigen Dienstag (7. März) erscheint der neue Aida-Katalog mit dem Titel "Zusammen in die Welt". Dieser kommt dann in Form eines Imagebooks a